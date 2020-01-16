Путин назвал преемника Медведева

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает официальный сайт Кремля, Владимир Путин провел встречу с Михаилом Мишустиным, который сейчас занимает должность руководителя Федеральной налоговой службы и заручился его согласием.

Как считает политолог, директор центра развития региональной политики Илья Гращенков, Мишустин - фигура компромиссная. «Не Кудрин (но протеже Кудрина еще на ФНС, когда тот предпочел его "сердюковским" замам), но близкая к нему и к братьям Ковальчукам (ответственным сегодня за внутреннюю политику), к тому же - игрок в хоккей. В свое время работал с Боосом и Починком, протеже Грефа, а затем Зубкова. Близок к Нарышкину. Дружит с армянской диаспорой», - отметил важные детали Илья Гращенков в своем тг-канале.

По словам политолога, многие считают, что Мишустин будет техническим премьером эпохи транзита. По мнению же Ильи Гращенкова, до 2021 года он будет распределять денежные потоки и реализовывать задачи Путина из "Послания-2020" ("Бедных мы накормим..."), а после в эпоху 2022-2024 гг. уйдет, приняв на себя удар в случае если бюджетная дыра от раздаваемых денег разрастется. По крайней мере, в Мишустине никто пока преемника не видит. А Медведев тем самым остается вероятным "преемником" №1, хотя теперь его серьезно подпирает Кудрин (клиентела Мишустина).

«Сейчас у Мишустина будут задачи переформировать бюджет на 2021 год, так как скорее всего нас ждут досрочные выборы в Госдуму, уже в 2020 году, осенью, либо в марте следующего года. К этому необходимо подготовится - увеличить выплаты бюджетникам, поднять пенсии, показать динамику в делах правительства. Помнится, у нас уже был похожий премьер Фрадков, возможно, примерно таким же будет Мишустин», - резюмировал Илья Гращенков.

Дмитрий Санников