Президент России Владимир Путин резко раскритиковал сомневающихся в «нужности» Дальнего Востока России на заседании президиума Госсовета, сообщает DEITA.RU.

Глава Якутии Айсен Николаев начал свою речь в высоком собрании с вопроса о нужности России Дальнего Востока, отметив, что сегодня ответ на него очевиден. «Но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены, ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», - напомнил Айсен Николаев.

Путин даже прервал речь якутского главы, недобро поинтересовавшись, кто это так говорит. «Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», - сказал президент.

По словам Айсена Николаева, имелись в виду высказывания, сделанные 25 лет назад, на что Путин предложил говорить о сегодняшнем дне.

Действительно, в момент «парада суверенитетов» в начале 1990-х годов после распада СССР периодически вбрасывались мысли и о возможности существования регионов вне России, как самостоятельных республик в составе СНГ. Тогда региональный сепаратизм удалось «потушить» угрозой гражданских войн, полыхнувших на юге страны.

А десяток лет назад на высоком уровне проводился круглый стол под названием «Дальний Восток: балласт или перспектива?» Впрочем, тогда слово «балласт» употребили скорее для контраста, чем всерьез. На высоком уровне уже понимали необходимость вложения средств в самую отдаленную от центра территорию и пытались сформулировать возможные решения проблем региона. Что и привело к созданию Минвостокразвития, саммиту АТЭС -2012 и повышенному вниманию со стороны Кремля к Дальнему Востоку.

Дмитрий Санников