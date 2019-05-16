Президент России Владимир Путин заявил, что ЕС "жуёт жвачку", а турки - молодцы, сообщает DEITA.RU.



Во время своей речи о судьбе Северного и Турецкого потока президент посетовал на «тягучих» европейцев. Однако похвалы удостоился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «С турками проще работать, чем с европейцами! Эрдоган решил - и сделал», - заявил Владимир Путин.

В отличие от турков, остальная Европа ВВП не радует.

«27 стран годами не могут ничего решить, мы жуем жвачку, и ничего не происходит», - резюмировал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что несмотря на препятствия со стороны некоторых европейских стран, проекты энергетических потоков будут доведены до конца.

Примечательно, что такую недвусмысленную речь российский президент произнес во время встречи с главой Австрии Александром Ван Дер Беленном. Во время «тактичного разноса» австрийский лидер только пожал плечами.

Досталось от Путина и Америке. Обвинив США в недобросовестной конкуренции, президент заявил о том, что цель будет реализована даже без участия американцев.

Василий Кучин