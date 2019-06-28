Российский лидер отрицает наличие олигархических структур в современной России, сообщает DEITA.RU.

Во время своего интервью с журналистом издания Financial Times президент России Владимир Путин ответил на вопрос о близости к власти небольшой круга бизнесменов, названных олигархами.

Глава государства ответил, что в стране нет крупных госкомпаний, которые используют свою близость к власти, и уж тем более в стране нет, так называемых, олигархов. По мнению президента, тех, кого можно было бы причислить к этому классу, а именно персоны, использующие своё положения для получения сверхдоходов, просто отсутствуют в России.

Путин также отметил, что Центральный банк России занимается оздоровлением экономики страны, изобличая неэффективные или даже полукриминальные организации.

Дмитрий Шевченко