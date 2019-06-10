Пост с видео о встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина , набравший в китайских социальных сетях более 5 000 000 лайков, тем не менее не стал самым популярным в китайской блогсфере, сообщает DEITA.RU.

Одним из самых популярных видео в Китае за последнюю неделю продолжает оставаться – «мальчик-колокольчик». Видеоролик продолжительностью в несколько секунд набрал уже более 130 000 000 просмотров, и цифра эта увеличивается.

По мнению одного из основателей работающей на китайском диджитал рынке компании Азия Медиа Глобал Никиты Соколова, все объясняется достаточно просто: «Сегодня самая перспективная аудитория для продвижения информации в Китае – молодежь в возрасте 15-20. Дело в том, что они формируют ядро аудитории, а это около 33-37% всех мейнстримовых приложений. Именно они формируют тренды и интересы в области digital, а политика — это не основной их интерес».

Тем не менее, Путин остается одним из наиболее популярных иностранных лидеров в Китае. Майский ролик о встрече Путина с его учительницей набрал в КНР более 5 000 000 просмотров только на платформе Douyin.

Алексей Егоров