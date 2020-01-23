Путин не реализует «казахский вариант» транзита власти

Российский эксперт, экономист Михаил Хазин не склонен полагать, что Путин реализует «казахский вариант» так называемого «транзита власти», об этом он заявил в ходе авторской программы на радио «Говорит Москва», сообщает «Дейта.RU».

По мнению эксперта, Назарбаев - более влиятельная фигура в Казахстане, чем Путин в России – Назарбаев фактически создал Казахстан. И даже уход Путина на должность председателя госсовета не дает ему гарантий собственной неприкосновенности, сходных с теми, которыми по факту располагает Нурсултан Назарбаев. Аналогичный сценарий (уход на должность главы госсовета) уже реализовывался под «позднего» Ельцина, но у Ельцина быстро нашелся преемник – Путин, у самого же Путина такого преемника пока нет. Путин, по мнению Хазина, не может просто уехать за границу в случае своего ухода со всех постов.

В то же время Путин понимает, что не может на сегодняшний день обеспечить внутренний механизм транзита власти из-за противодействия «либеральной команды», основной целью которой, кстати, и является, по мнению экономиста, «наворовать» денег в России и выехать жить на Запад. «Либеральная команда» в современной России – этот термин Хазин употребляет достаточно давно, однако он носит довольно спорный характер, особенно в построенной Путиным системе руководства.

Предполагается, что Владимир Путин выстраивает линию внешнеполитического обеспечения смены власти. Такая линия не могла быть выстроена до появления в США Трампа, таким образом это объясняет, почему все преобразования российский президент хочет провести до выборов в США, на которых весьма вероятен проигрыш нынешнего хозяина Белого Дома.

Отметил Михаил Хазин и наиболее веские причины падения в последнее время рейтинга Путина. По его мнению, российская государственная система до сих пор строится на принципах «византийской логики». Византийская логика – роль царя защищать народ от бояр, но Путин этого не делает, что и привело к сильному падению его рейтинга.

По мнению эксперта, глава нового правительства – фигура, прежде всего, техническая, которой отводится роль исполнителя. Примером тому может являться тот факт, что за время визита Путина в Берлин Мишустин единолично так и не сформировал свой кабинет, это означает одно – министров и вице-премьеров назначал лично Путин. Более того, Мишустин мог и не знать состава своего кабинета.

При этом Валентин Катасонов (эксперт, доктор экономических наук) вообще достаточно скептически относится к смене правительства, тем не менее указывает на то, что при нынешней ротации произошло все-таки появление новых лиц, но и он согласен с тем, что Мишустин останется техническим премьером, он не сможет вытянуть российскую экономику. С учетом того, что новый премьер является «налоговиком», следует ожидать достраивания «электронно-банковского концлагеря», именно так эксперт характеризует систему электронного слежения за оборотом финансов, созданную нынешним премьером на его прошлой должности. При этом, по его мнению, сам Путин, как был, так и остается «экономическим либералом».

Михаил Светлов