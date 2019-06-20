Президент России Владимир Путин ответил на политические вопросы россиян во время Прямой линии, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин решил изменить привычный ход Прямой линии, ответив на острые политические вопросы, появляющиеся на студийном экране. Куда же ведет страну «банда патриотов из «Единой России»? По мнению главы государства, не нужно использовать такое название.

Как считает глава государства, у власти стоят зрелые люди, цель политической карьеры и жизни которых заключается в укреплении страны и улучшении жизни людей. При этом, они берут на себя ответственность в том числе за непопулярные, но нужные решения.

Как считает Путин, не все, кто был у власти в 1990-е годы, несут за это ответственность, хотя есть и те, кто должен за это ответить.

Дмитрий Санников