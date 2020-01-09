Путин не станет «голубем мира» в войне США и Ирана

Президент России Владимир Путин хочет выступить миротворцем в конфликте США и Ирана, но мировое сообщество по-прежнему не видит в России миролюбивую страну, сообщает DEITA.RU.



Согласно данным глобального опроса о мировых агрессорах, 52% опрошенных считают, что РФ дестабилизирует мир. Такие данные опубликовал Gallup в 42-м ежегодном глобальном исследовании.

Стать «голубем мира» или хотя бы международным арбитром на Ближнем Востоке у Путина, согласно мнению людей, нет никаких шансов: ни политических, ни военных ресурсов для этого нет.

Образ президента России как миротворца в противостоянии Америки и Ирана, который активно продвигается отечественными СМИ, находится в резком противоречии с тем, как Россию воспринимают в мире.

По данными аналитического центра Pew Research Center, хуже всего к России относятся в США и Европе. Смешанная реакция на Путина лично и на Россию в целом наблюдается в Азиатском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

При этом стойкое доброжелательное отношение к президенту России наблюдается лишь во Вьетнаме, на Филиппинах и в Греции.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган по итогам совместных переговоры выступили с заявлением - страны обеспокоены обострившимися отношениями и их последствиями. В том числе - для Ирака.

Путин и Эрдоган заявили, что такие действия не способствуют ничьим интересам и ведут лишь к очередному витку нестабильности в регионе. Главы Турции и России выступили против религиозных конфликтов и одностороннего вмешательства в дела другой страны. Путин и Эрдоган призвали опустить оружие и договариваться дипломатическими методами.

Напомним, 3 января США провели операцию по устранению главы элитного подразделения армии Ирана Касема Сулеймани. Это вызвало крупный международный скандал, и американцам пригрозили возмездием.

Восьмого января иранские военные обстреляли военные базы в Ираке, которыми пользуются американские солдаты. Никто из бойцов армии США не погиб, так как об атаке было известно заранее.

Василий Кучин