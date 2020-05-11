Путин: «Не трепите нервы медикам!»

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ, который станет правовой основой для работы всех уровней властей, и вновь поблагодарил врачей за работу, сообщает ИА DEITA.RU.



Эпидемия и вызванные ей ограничения нанесли серьёзный урон экономике, доходам граждан, сказал Путин.

«Вы знаете мою позицию. Она неизменна. Жизнь и здоровье людей для нас - самое важное», - заявил президент. Решающая роль в борьбе принадлежит врачам.

В своей речи президент еще раз поблагодарил врачей и попросил надзорные ведомства обеспечивать их всем необходимым. Кроме того, президент призвал «не трепать врачам нервы» бесконечными проверками.

Ответственными за обеспечение нормальной работы врачей Путин назначил региональные власти.

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 223 тысяч зараженных. От болезней, спровоцированных коронавирусом, скончались 2009 человек.

