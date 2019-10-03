Путин не в восторге от Греты Тунберг

Президент России Владимир Путин прокомментировал выступление экологической активистки из Швеции Греты Тунберг в Генассамблее ООН, сообщает DEITA.RU.

Как заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», он не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг.

По словам лидера российского государства, когда молодые люди обращают внимание на проблемы экологии, это правильно. «Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», - подчеркнул Путин.

По мнению депутата Государственной Думы Натальи Поклонской, неэтично и недопустимо использовать в своих целях и травмирования ребенка, коим, по сути, еще является так называемая шведская экоактивистка Грета Тунберг. «Все слушали ребенка, которого банально продолжают использовать для зрелища и привлечения внимания, и делали вид, что до этого об экологической проблеме ничего не было известно в мире», — прокомментировала Наталья Поклонская.

Как отметил в программе «Агитпроп» журналист Константин Семин, самый убийственный инструмент в политике — слезинка ребенка. Такой слезинкой можно вызвать настоящее цунами, землетрясение или даже войну. И спрос на детские слезы не падает. А раз есть спрос, появится и предложение. Особенно если дело идет к президентским выборам в крупнейшей капиталистической стране, раздираемой внутренними и внешними противоречиями.

Дмитрий Санников