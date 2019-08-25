Кремль не скрывает недовольства Путина ситуацией в угольной отрасли, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент остался недоволен, системой оплаты труда и другими моментами в организации работы угольной промышленности.

Год назад Путин обозначил цель в угольной промышленности — начать выходить на новые рынки и закрепляться на них. Он указывал, что Россия занимает третье место в мире по экспорту угля, уступая Австралии и Индонезии.

Сейчас Владимир Путин посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи с руководителями угледобывающих компаний. В частности, работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату.

По итогам встречи президент дал целый ряд поручений, включая переселении жителей из неперспективных шахтерских городов и поселков. Также Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в российского законодательство. В том числе, предполагается досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности. Ответственным за это поручение президента назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Санников