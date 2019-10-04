Путин недоволен российским телевидением

Президент России Владимир Путин пожурил государственные телеканалы за выставление Украины в независимом свете, сообщает DEITA.RU,

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин отметил, что отечественные телеканалы, включая государственные, ведут независимую редакционную политику. При этом, неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе. Если вы так это трактуете, значит чего-то не хватает в наших программах, они должны всегда это подчеркивать», - заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о программах с антиукраинской риторикой на российском телевидении.

Заявление Путина прокомментировала в своем Telegram телеведущая Ольга Скабеева. «Мы никогда не делаем это специально», - написала Скабеева. Ее заявление вызвало у российских пользователей социальных сетей бурную реакцию: от саркастических ухмылок до резкого неприятия с использованием нехороших выражений.

Дмитрий Санников