Путин недоволен российскими поликлиниками

Финансирование развития первичного звена здравоохранения, скорее всего, увеличат, сообщает DEITA.RU.

Президент России провел встречу с общественностью в преддверие проведения президиума Госсовета по здравоохранению. Во время встречи большое внимание было уделено первичному звену здравоохранения – поликлиникам и ФАПам.

Так, по словам президента, порядка 60% россиян недовольны качеством оказываемых услуг в сфере здравоохранения. И большинство жалоб относиятся именно к первичному звену. Президент уверен, что людей можно понять: большое число зданий строилось еще в прошлом веке, они не видели ремонта, там плохое оснощение оборудованием и нехватка кадров.

По словам президента, по нацпроекту до 2024 года на развитие первичного звена выделили более 230 млрд рублей.

Елена Миронова