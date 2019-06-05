Президент России встретится с лидером Китая, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что после официальной части экономического форума в Санкт-Петербурге, он и Си Цзиньпин неформально поужинают.

Предполагается, что во время встречи лидеры России и Китая обменяются мнениями о ходе переговоров, которые намечены на 5 июня. Ранее сообщалось, что зарубежный гость проведёт в России три дня, посетив Москву и Санкт-Петербург.

Планируется подписание порядка 30 документов, а также совместное заявление лидеров по стратегическим вопросам.

Дмитрий Шевченко