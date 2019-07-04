Президент задал логичные вопросы о росте цен в разы главе антимонопольной службы России, сообщает DEITA.RU.



На совещании с членами правительства Владимир Путин поднял вопрос неоправданного роста тарифов на вывоз мусора в ряде российских регионов. Так, на прошедшей в июне «Прямой линии» президенту пожаловались на то, что в Омской области тарифы были завышены более чем в два раза.

На совещании президент попросил руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева объяснить, как такое могло произойти.

По словам главы ФАС, действительно, в стране есть ряд регионов, в которых зафиксирован вопиющий рост цен. Всем операторам выдали предписания снизить тарифы. В ближайшие дни в Омске тарифы снизят почти в два раза.

Такие же нарушения нашли в Свердловской области и в ряде других регионов. Всего тарифы завышали в 15 регионах.

«Соответственно, по всем этим субъектам выданы предписания, и тарифы будут снижены, потому что мы провели соответствующие расчёты и доказали, что туда заложены экономически необоснованные затраты», – добавил Артемьев.

Владимир Путин, дослушав доклад о росте тарифов, спросил: «А что же они не заметили этого самостоятельно? Нужно было дождаться «Прямой линии»? Это же ваша работа». Он также посоветовал ФАС быть «повнимательней дальше».

Елена Миронова