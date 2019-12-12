Путин обещал подумать над снижением налогового бремени россиян

Глава государства обещал подробно изучить предложение Владимира Жириновского по снижению налоговой нагрузки, сообщает DEITA.RU.

По словам Владимира Вольфовича, в странах, где активно снижаются налоги, подати граждан значительно меньше, чем в России.

Жириновский не отрицает, что в краткосрочной перспективе повышение налогов выгодно. На два, а то и три года подобные меры могут улучшить ситуацию, однако через несколько лет ситуация в корне изменится. Повышение налогов, например НДС до 20 процентов, может привести к торможению экономики в целом.

Лидер партии уточнил, что малые предприятия смогут не выдержать повышения даже на два процента.

В свою очередь, Владимир Владимирович обещал посмотреть на эту ситуацию под разным углом.

Екатерина Брязгунова