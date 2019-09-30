telegr wh call

Новости

Миллионы на топливо могут не спасти Владивосток

30 Сентябрь 2019, 12:45

Путин обложил курильщиков новыми налогами

30 Сентябрь 2019, 12:30

Любимый россиянами продукт сильно подорожает

30 Сентябрь 2019, 12:15

Группы UMA2RMAN и Серьга выступили на Дне тигра

30 Сентябрь 2019, 12:09

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей

30 Сентябрь 2019, 12:00

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

30 Сентябрь 2019, 11:45

Дальний Восток выбирает правый руль

30 Сентябрь 2019, 11:30

Стиральные машинки признаны опасными для здоровья

30 Сентябрь 2019, 11:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Путин обложил курильщиков новыми налогами

30 Сентябрь 2019, 12:30

Путин

Акцизы добрались до электронных сигарет и новомодных нагревателей табака. Президент России Владимир Путин уже официально одобрил соответствующие поправки в действующее налоговое законодательство, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому закону, уже в следующем году все электронные сигареты - как штучные, так и многоразовые «парогенераторы» - будут обложены «растущими» акцизами. В следующем году сумма надбавки составит пятьдесят рублей, через год - пятьдесят два рублей, а к 2022 году вырастет до пятидесяти четырех рублей.

Также государство начнет взимать косвенный налог с импортируемых устройств для нагревания табака и, соответственно, «стики» для них.

Согласно данным официального портала правовой информации, акцизные каникулы закончатся для «электронных» курильщиков страны с первого января 2020 года - в этот день вступят в силу поправки в Налоговый кодекс РФ.

Екатерина Цой

Читайте также:

Передумали: МЧС разрешили курить на балконе

Песков сделал заявление о курении в жизни Путина

Курение вейпа связали с тяжёлой болезнью

Популярное

Новый СНИЛС введен в России

«Готовьтесь долго ждать»: пробки на подъезде к столице

Путин установил акциз на топливо

Ввозить катера стало выгодно через Русский
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...