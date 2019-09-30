Путин обложил курильщиков новыми налогами

Акцизы добрались до электронных сигарет и новомодных нагревателей табака. Президент России Владимир Путин уже официально одобрил соответствующие поправки в действующее налоговое законодательство, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому закону, уже в следующем году все электронные сигареты - как штучные, так и многоразовые «парогенераторы» - будут обложены «растущими» акцизами. В следующем году сумма надбавки составит пятьдесят рублей, через год - пятьдесят два рублей, а к 2022 году вырастет до пятидесяти четырех рублей.

Также государство начнет взимать косвенный налог с импортируемых устройств для нагревания табака и, соответственно, «стики» для них.

Согласно данным официального портала правовой информации, акцизные каникулы закончатся для «электронных» курильщиков страны с первого января 2020 года - в этот день вступят в силу поправки в Налоговый кодекс РФ.

Екатерина Цой