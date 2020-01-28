Путин обновил состав Госсовета

По распоряжению главы РФ Владимира Путина произошла смена состава президиума Государственного совета, сообщает DEITA.RU.

Такая ротация осуществляется раз в полгода в соответствии с положением о Государственном совете от 2000 года. Состав президиума выбирается и утверждается президентом России. В его обязанности входит анализ принятых решений и их реализации, определение основных политических направлений, главные приоритеты развития в экономической и социальной сферах и обеспечение согласованной работы всех органов. Также Путин подчеркнул, что необходимо усилить роль Госсовета, а его функции не должны дублировать работу Совета Федерации.

В состав нового президиума Госсовета вошли: Вадим Шумков – губернатор Курганской области, Радий Хабиров – глава Башкирии, Виктор Томенко – губернатор Алтайского края, Игорь Руденя – губернатор Тверской области, Казбек Коков – глава Кабардино-Балкарии, Андрей Бочаров – губернатор Волгоградской области, Александр Беглов – губернатор Петербурга и Валерий Лимаренко – губернатор Сахалина, единственный дальневосточный губернатор, который вошел в новый совет.

Эксперты считают, что данный состав президиума является временным и выполняет роль «технической заглушки» до ухода главы РФ Владимира Путина. Также эксперты полагают, что после окончания президентского срока Путин может возглавить Госсовет, что позволит ему и дальше влиять на решения правительства.

Дмитрий Санников