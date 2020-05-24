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Путин обозначил дату выхода из карантина
Аналитики вычислили дату, исходя из сроков первого массового мероприятия
Первое массовое мероприятие в стране пройдет в конце июня, 29 числа, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости». Такое поручению правительству дал президент Владимир Путин.
Как считают аналитики издания, именно ЕГЭ должно стать первым массовым мероприятием в стране после карантинных мер. При этом они подчеркивают, что на первое место не были выбраны парад и голосование по поправкам в Конституцию.
По мнению экспертов, в решение Путина есть не только надежда, но и риск. Родители совместно с детьми будут бояться заразится новой болезнью. Поэтому некоторые опасения могут быть потому что речь идет о здоровье детей.
Напомним, что совещание по ЕГЭ прошло 21 мая, тогда была определена дата сдачи экзаменов. В этом году основные экзамены школьники будут сдавать в течение двух дней.