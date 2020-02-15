Новости
Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом
15 Февраль 2020, 05:45
Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре
15 Февраль 2020, 05:00
Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин
15 Февраль 2020, 04:15
Защиту от скрутки пробега придумала «Единая Россия»
15 Февраль 2020, 03:30
Парковки станут бесплатными для новой категории граждан
15 Февраль 2020, 02:45
«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы
15 Февраль 2020, 01:15
Адвокат сказал, как россиян обманывают на услугах ЖКХ
15 Февраль 2020, 00:30
Минздрав оценил идею приравнять вейпы к сигаретам
14 Февраль 2020, 23:45
Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре
Президент сказал, возможно ли утверждение кандидатур парламентом
Российский президент прокомментировал ряд изменений в Конституцию,
сообщает ИА DEITA.RU. Поправки он объяснил членам рабочей группы.
Как пишет РИА «ФАН», поправка в Главный закон страны о новом порядке назначения генпрокуроров и министров достаточно для данного этапа. Речь идет о проведении в парламенте консультаций по каждой из кандидатур.
Президент также отметил, что в будущем Россия может прийти к утверждению людей на эти должности Госдумой, однако нынешних поправок вполне достаточно на данном этапе.
Читайте также:
Кабы я была царицей: приморцы могут представить себя президентом России
Россияне смогут назвать любую национальность при переписи
Конституция России обесценилась до пачки лапши
Популярное
Loading...
Загрузка...