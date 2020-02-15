Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре

Российский президент прокомментировал ряд изменений в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU. Поправки он объяснил членам рабочей группы.



Как пишет РИА «ФАН», поправка в Главный закон страны о новом порядке назначения генпрокуроров и министров достаточно для данного этапа. Речь идет о проведении в парламенте консультаций по каждой из кандидатур.

Президент также отметил, что в будущем Россия может прийти к утверждению людей на эти должности Госдумой, однако нынешних поправок вполне достаточно на данном этапе.