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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре

Путин

Президент сказал, возможно ли утверждение кандидатур парламентом

Российский президент прокомментировал ряд изменений в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU. Поправки он объяснил членам рабочей группы.

Как пишет РИА «ФАН», поправка в Главный закон страны о новом порядке назначения генпрокуроров и министров достаточно для данного этапа. Речь идет о проведении в парламенте консультаций по каждой из кандидатур.

Президент также отметил, что в будущем Россия может прийти к утверждению людей на эти должности Госдумой, однако нынешних поправок вполне достаточно на данном этапе.

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