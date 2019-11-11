Путин объяснил снижение финансирования этого направления

Глава государства при этом надеется, что заводы не будут выпускать кастрюли как в 90-е, сообщает DEITA.RU.



На совещании с членами правительства, которое прошло в понедельник, 11 ноября, Владимир Путин затронул тему финансирования оборонки. В будущем году на эти цели уйдет менее 3% от ВВП – это седьмая строчка среди стран мира.

По словам президента, решение снизить финансирование этого направления связано только с тем, что основной объем работ по смене военного оборудования и техники завершен. Путин отметил, что Россия не относится и никогда не относилась к защите государства «спустя рукава».

При этом президент особо отметил, что надеется на то, что несмотря на снижение финансирования заводы не станут выпускать кастрюли как в 90-е.

Елена Миронова