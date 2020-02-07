Путин обязал обеспечить детей жильём после развода

Владимир Путин внёс поправки в Семейный кодекс, согласно которым суды получат возможность требовать после развода от родителя ребёнка, который с ним не проживает, обеспечения его жильём, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал правовой информации.

При этом, как сказано в документе, жильё должно быть пригодно для жизни. В то же время оно может быть съёмным. В этом случае родитель будет обязано оплачивать его аренду.

Данное нововведение вошло в список необходимых мер, кроме алиментов, которые могут применяться к родителям после официального оформления развода.