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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин обязал обеспечить детей жильём после развода

Путин

Президент подписал соответствующий закон

Владимир Путин внёс поправки в Семейный кодекс, согласно которым суды получат возможность требовать после развода от родителя ребёнка, который с ним не проживает, обеспечения его жильём, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал правовой информации.

При этом, как сказано в документе, жильё должно быть пригодно для жизни. В то же время оно может быть съёмным. В этом случае родитель будет обязано оплачивать его аренду.

Данное нововведение вошло в список необходимых мер, кроме алиментов, которые могут применяться к родителям после официального оформления развода.

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