Президент России Владимир Путин считает, что сильное ограничение цен на бензин может привести к всплеску цен в будущем, сообщает DEITA.RU.

Как заявил глава государства во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, сильно ограничивать рост цен на топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.

По словам Путина, рост цен на бензин и дизельное топливо сегодня ниже уровня инфляции, и он меньше, чем в прошлом году. Такая динамика во многом обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.

Как считает Путин, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила. Согласно новым правилам, часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получат от правительства. Если же ситуация на рынке поменяется, то изменится и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями.

По данным Путина, с начала 2019 года рост цен на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.

Ранее депутаты Государственной Думы скорректировали цены на топливо задним числом, приняв в первом чтении законопроект по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Второе и третье чтение документа планируется провести на следующей неделе.

Дмитрий Санников