Президент России Владимир Путин одобрил запуск в стране новой пенсионной реформы, сообщает DEITA.RU.

Суть новой пенсионной реформы состоит в переложении на самих граждан части забот о своей будущей пенсии. Предполагается, что индивидуальный пенсионный капитал россияне будут вносить из собственного кармана. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, граждане сами должны сделать выбор подключаться или нет к данной системе. По мнению Владимира Путина, формирование индивидуального пенсионного капитала должно быть строго добровольным.

На стадии разработки документа предполагалось, что россиян обяжут делать отчисления автоматически. По поручению Владимира Путина система индивидуального пенсионного капитала станет добровольной. Законопроект будет внесен в Государственную Думу летом 2019 года.

По данным отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, в 2018 году сразу 13 200 человек вложили 124,5 миллиона рублей в пенсионные накопления. Получается, что средний годовой взнос приморцев составил 9 тысяч рублей.

Как отметили специалисты регионального отделения ПФР, с 2012 года средства пенсионных накоплений получили более 111 тысяч приморцев.

Дмитрий Санников