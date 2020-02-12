Путин одобрил новый масштабный проект "РосНефти"

Президент России поддержал новый проект корпорации "РосНефть", сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

Проект "Восток Ойл" главе государства представил глава компании Игорь Сечин. По словам управляющего, реализация этого проекта будет приносить России до 2% её ВВП ежегодно.

Предполагается, что объём инвестиций составит около 10 триллионов рублей. Первый этап потребует вложения около двух триллионов.

Суть проекта заключается в разработке новых месторождений нефти в северных широтах России. Сечин отметил, что результатов реализации проекта станет создание целой "нефтяной провинции" на севере страны.