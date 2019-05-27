Президент поддержал строительство глубоководного морского порта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Стройка нового крупного промышленного объекта состоится в посёлке Янтарный Калининградской области. Мощность порта составит 48 миллионов тонн. На его строительство потребуется 200 миллиардов рублей с учётом прокладки железной и автомобильной дорог.

Из общей суммы необходимых на строительство денег 50 миллиардов рублей будет выделено из бюджета. Оставшуюся сумму должен будет внести инвестор проекта.

Ещё с начала "нулевых" годов нового века шло обсуждение появления подобного глубоководного порта в Балтийске, однако в 2014 году было принято решение о строительстве грузопассажирского терминала в Пионерском, а глубоководного терминала — в Янтарном.