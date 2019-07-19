Владимир Путин поприветствовал девушек, которые пришли на смену известной российской гимнастке Алине Кабаевой, сообщает DEITA.RU, со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Участников, организаторов и гостей Первого чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниорок в Москве лидер страны поздравил с открытием мероприятия. Владимир Путин уверен, что в дни проведения чемпионата столица России принимает самых сильных юных гимнасток из разных стран мира.

Лидер государства отмечает, что для страны проведение первых в истории состязаний подобного высокого уровня среди юниоров – заслуженная честь. Россия традиционно выступает как некая «кузница» прославленных мастеров, которые благодаря своему таланту и стараниям обрели мировую славу. Их яркие примеры вдохновляют новое поколение юных спортсменок трудолюбиво совершенствовать свои умения, чтобы в дальнейшем применять их для блистательных побед.

Турнир будет проходить с 19 по 21 июля, за время проведения чемпионата ожидается выступление более четырёхсот участниц.

Софья Корф