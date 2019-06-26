Федеральный бюджет хотят скорректировать и на текущий год, и на последующие два года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Цель изменений – возможность выполнить поставленные президентом задачи.

Так, более тридцати миллиардов выделят на гранты для регионов, выполняющих нацпроекты. Также 4,3 миллиарда рублей уйдет на софинансирование пенсий в регионах. В целом на поддержку регионов предлагается направить сто тридцать миллиардов рублей.

Часть средств отведена для местных автопроизводителей – на исполнение гарантийных обязательств по выпуску авто в соответствии с норами "Евро-4" и "Евро-5". На сельхозтехнику выделили три миллиарда рублей, и еще два – на межбюджетные трансферты в сфере обеспечения населения лекарствами.

Часть средств достанется дольщикам, многодетным семьям, на погашение семьями ипотек после рождения третьего ребенка, на зарплаты сотрудникам МЧС, на вопросы здравоохранения, для людей с ограниченными возможностями и на аграрный сектор.

Анастасия Туркова