Путин освободил россиян от некоторых налогов

По решению главы государства Владимира Путина россияне освобождены от ряда налогов, сообщает DEITA.RU.

Главное преимущество появилось у российских студентов. Теперь по решению президента стипендии, которые получают учащиеся отечественных вузов и ссузов не будут облагаться налоговыми выплатами.

От подоходного налога освободили всех, начиная от самих студентов и заканчивая спирантов. Кроме того, они также не будут платить налог с матпомощи, которая не может превышать четырех тысяч в год.

Данный закон разметили на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу уже с начала предстоящего года.

Кроме того, от подоходного налога освобождены и те, кто пострадал во время стихийных бедствий, терактов.

Екатерина Брязгунова