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Путин освободил россиян от некоторых налогов
30 Сентябрь 2019, 09:45
Путин освободил россиян от некоторых налогов
30 Сентябрь 2019, 09:45
По решению главы государства Владимира Путина россияне освобождены от ряда налогов, сообщает DEITA.RU.
Главное преимущество появилось у российских студентов. Теперь по решению президента стипендии, которые получают учащиеся отечественных вузов и ссузов не будут облагаться налоговыми выплатами.
От подоходного налога освободили всех, начиная от самих студентов и заканчивая спирантов. Кроме того, они также не будут платить налог с матпомощи, которая не может превышать четырех тысяч в год.
Данный закон разметили на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу уже с начала предстоящего года.
Кроме того, от подоходного налога освобождены и те, кто пострадал во время стихийных бедствий, терактов.
Екатерина Брязгунова