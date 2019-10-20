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Путин отчитал главу федерального округа и губернатора

Путин

Прошедшее совещание при Путине дало чиновникам пищу для размышления, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает URA, место совещания по последствиям паводка в Иркутской области меньше чем за сутки было перенесено с Кремля в личную резиденцию Владимира Путина, а число участников было расширено. По конференцсвязи подключились четыре губернатора с Дальнего Востока.

По мнению политологов, критики со стороны Владимира Путина хватило на многих присутствовавших, наименьше пострадали губернаторы, участвовавшие в совещании по конференцсвязи. Особенно подчеркнуть стоит вопросы президента в сторону губернатора Иркутской области Сергея Левченко (член КПРФ). Его как и полпреда в ДФО хотели видеть лично.

Основным тоном совещания стала идея о том, что чиновники не проявляют должного внимания к проблемам людей в подтопленных районах. «Отнеситесь неформально, как в структурах, где с душой относятся к людям, попробуйте за рамками сработать», — настаивал президент, говоря о жалобах обычных граждан.

Отдельно был затронут вопрос контроля на Дальнем Востоке. Последние два года выборы в регионах ДФО проходили с осложнениями, что говорит о высоком недовольстве местных жителей, и их запросе на улучшение жизни.

Лично за ликвидацию последствий паводка в Иркутской области отчитывался Сергей Левченко, которому у президента были вопросы. Так, Владимир Путин спрашивал мнение губернатора на счет размера выплат и многое другое. Как отмечают политологи, Кремлю бы хотелось заменить Левченко, однако достойных кандидатов на его место нет. А он в свою очередь уже заявил о принятии участия в следующих выборах.

Спрос был и с вице-премьера Юрия Трутнева, который отчитался за медленные темпы выполнения президентских указов, однако здесь вина не только полпреда, но и чиновников на местах.

Иван Юрьев

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