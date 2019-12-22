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Путин откроет Крымский мост уже завтра
Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает официальный сайт Кремля, в ходе поездки в Южный федеральный округ Владимир Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.
В мае 2018 года Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. За рулем грузовика КАМаз он открыл движение каравана со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму. Перед началом движения, снимая грузовик с ручного тормоза, Владимир Путин произнес: «Поехали!»
Дмитрий Санников