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Путин откроет Крымский мост уже завтра

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Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает официальный сайт Кремля, в ходе поездки в Южный федеральный округ Владимир Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. За рулем грузовика КАМаз он открыл движение каравана со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму. Перед началом движения, снимая грузовик с ручного тормоза, Владимир Путин произнес: «Поехали!»

Дмитрий Санников

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