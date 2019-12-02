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26 Ноябрь 2019, 16:15

Путин открыл газопровод в Китай

Путин

Президет отметил важность этого момента для отношений с соседней страной, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 2 декабря, состоялось торжественное открытие поставок газа из России в Китай. Старт поставкам дали российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Газопровод «Сила Сибири» - магистральный газопровод от Иркутских и Якутских месторождений до других регионов Дальнего Востока и Китая. Пока траба доходит до Благовещенска и его границы с КНР.

По словам Владимира Путина, открытие поставок газа в Китай открывает новые возможности для сотрудничества двух стран по вопросам энергетики. Это поможет решить поставленную задачу – к 2024 году довести объемы товарооборота до 200 млрд долларов.

Елена Миронова 

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