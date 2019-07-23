Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи, сообщает DEITA.RU.

Россия ввела санкции и запретила поставку в Эритрею вооружений, боеприпасов и военной техники, а также на предоставление помощи, связанной с военной деятельностью в 2009 году по решению Совета Безопасности ООН в 2009 году.

Совбез ООН в своем решении руководствовался тем, что с территории Эритреи поставлялось оружие антиправительственным формированиям, дестабилизирующим политическую обстановку в странах региона. Два года спустя, в 2011 году, санкции были ужесточены в связи с обвинениями правительства Эритреи в подготовке неосуществленного теракта в Аддис-Абебе с целью сорвать саммит Африканского союза.

Санкции Совбеза ООН были отменены в ноябре 2018 года. Сейчас санкции отменила и Россия.

Между тем, группа конгрессменов от двух ведущих партий США подготовила проект документа, который предусматривает введение новых санкций против России. Формальным поводом для введение новых ограничений выступило задержание украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Дмитрий Санников