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Путин отправил гуманитарную помощь в Китай
Владимир Путин заявил, что Россия окажет Китаю любую помощь в борьбе с коронавирусом
Самолет МЧС России в ночь на 9 февраля доставил в Китай гуманитарную помощь, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.
Как отмечают российские спасатели, самолет Ил-76 МЧС России доставил 183 кубометра гуманитарного груза - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.
Ранее, в ходе церемонии получения верительных грамот новым послам, Президент России Владимир Путин заявил, что Россия окажет Китаю любую помощь в борьбе с коронавирусом.
По словам главы государства, отношения с Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне.
По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заражено 37 454 человека, из них 37 111 – в материковом Китае. Выздоровевших – 2651 человек, погибших – 812 человек.