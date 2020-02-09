telegr wh call

Новости

Путин отправил гуманитарную помощь в Китай

9 Февраль 2020, 11:44

ГИБДД возвращается в «цепочку» техосмотра

9 Февраль 2020, 11:28

Российским стюардессам доплатят за рейсы с чихающими китайцами

9 Февраль 2020, 10:42

Проезд в городских автобусах подорожает с 1 марта

9 Февраль 2020, 10:31

Парковка у «гостинок» обошлась в четыре машины

9 Февраль 2020, 09:43

Молодой ученый из Владивостока стал лауреатом президентской премии

9 Февраль 2020, 09:15

В Приморский край придет почти весенняя погода

9 Февраль 2020, 08:15

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках

9 Февраль 2020, 07:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Путин отправил гуманитарную помощь в Китай

Путин

Владимир Путин заявил, что Россия окажет Китаю любую помощь в борьбе с коронавирусом

Самолет МЧС России в ночь на 9 февраля доставил в Китай гуманитарную помощь, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Как отмечают российские спасатели, самолет Ил-76 МЧС России доставил 183 кубометра гуманитарного груза - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Ранее, в ходе церемонии получения верительных грамот новым послам, Президент России Владимир Путин заявил, что Россия окажет Китаю любую помощь в борьбе с коронавирусом.

По словам главы государства, отношения с Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заражено 37 454 человека, из них 37 111 – в материковом Китае. Выздоровевших – 2651 человек, погибших – 812 человек.

Читайте также:

ГИБДД возвращается в «цепочку» техосмотра

Проезд в городских автобусах подорожает с 1 марта

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках

Дмитрий Санников

Популярное

Известно, какие работники могут получать почти миллион рублей в месяц

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках

Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому

В Приморский край придет почти весенняя погода
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...