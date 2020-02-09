Путин отправил гуманитарную помощь в Китай

Самолет МЧС России в ночь на 9 февраля доставил в Китай гуманитарную помощь, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Как отмечают российские спасатели, самолет Ил-76 МЧС России доставил 183 кубометра гуманитарного груза - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Ранее, в ходе церемонии получения верительных грамот новым послам, Президент России Владимир Путин заявил, что Россия окажет Китаю любую помощь в борьбе с коронавирусом.

По словам главы государства, отношения с Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заражено 37 454 человека, из них 37 111 – в материковом Китае. Выздоровевших – 2651 человек, погибших – 812 человек.