Путин отправил «Силу Сибири» в Китай

Магистральный трубопровод с российским газом запустили накануне в КНР президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Китайский лидер озвучил ряд пожеланий по его работе, сообщает DEITA.RU.

Триллионы российского газа уйдут в Китай. С вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» начало реализовываться самое крупное соглашение для газовой отрасли России. За несколько лет в Якутии был построен новый центр газодобычи, черпающий «голубое золото» из Чаяндинского месторождения. Планируется, что за 3 десятилетия «Сила Сибири» поставит в Китай больше триллиона кубометров газа.

Владимир Путин назвал проект беспрецедентным по масштабу, заявив, что его старт стратегически важен для развития двусторонних отношений. Он позволит довести товарооборот между Россией и Китаем до 200 млрд. долларов через 4 года. Но этот проект также очень важен для Дальнего Востока и развития отрасли в стране, ведь газ по трубопроводу пойдет не только в Китай, но и на Дальний Восток: его ждет строящийся в Амурской области газоперерабатывающий завод, который «станет одним из мощнейших в мире», подчеркнул президент.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал развитие российско-китайских отношений приоритетом внешней политики, а также озвучил несколько рекомендаций по работе совместного проекта. Это безопасность и экологичность газопровода, и социально-экономический эффект от его эксплуатации.

Отметим, что на Дальнем Востоке газ ждут давно. Так, накануне запуска «Силы Сибири», 1 декабря, в Приморье анонсировали долгожданное топливо, подключив газораспределительную станцию Уссурийска к магистральному газопроводу «Сахалин–Хабаровск–Владивосток». Однако когда газ поступит в дома горожан, пока неизвестно.

Светлана Алеутская