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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Путин отправил в отставку ещё одного губернатора

Путин

В России продолжается ротация губернаторского корпуса

В отставку отправлен глава Калужского области Анатолий Артамонов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

Как уточнили в ведомстве, чиновник решил покинуть свою должность по собственному желанию. Он занимал свой пост довольно давно - с 2000 года, и считался одним из последних глав-долгожителей субъектов России.

За место Артамонова временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Владислав Шапша, который до этого работал мэром города Обнинск. 

Примечательно, что Шапша является представителем губернаторского резерва.

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