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Путин отправил в отставку ещё одного губернатора
В России продолжается ротация губернаторского корпуса
В отставку отправлен глава Калужского области Анатолий Артамонов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.
Как уточнили в ведомстве, чиновник решил покинуть свою должность по собственному желанию. Он занимал свой пост довольно давно - с 2000 года, и считался одним из последних глав-долгожителей субъектов России.
За место Артамонова временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Владислав Шапша, который до этого работал мэром города Обнинск.
Примечательно, что Шапша является представителем губернаторского резерва.