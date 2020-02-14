Путин отправил в отставку ещё одного губернатора

В отставку отправлен глава Калужского области Анатолий Артамонов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

Как уточнили в ведомстве, чиновник решил покинуть свою должность по собственному желанию. Он занимал свой пост довольно давно - с 2000 года, и считался одним из последних глав-долгожителей субъектов России.

За место Артамонова временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Владислав Шапша, который до этого работал мэром города Обнинск.

Примечательно, что Шапша является представителем губернаторского резерва.