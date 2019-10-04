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Путин отправил в отставку генералов

4 Октябрь 2019, 11:02

Путин

Российский лидер Владимир Путин принял окончательное решение — специальным документом он принял окончательное решение об отставке некоторых представителей высших должностных лиц силовых структур, сообщает DEITA.RU.

Документ, подтверждающий массовые отставки, опубликован на официальном интернет-ресурсе правовой информации.

От должностей освобождены сразу пять генералов. Речь идет о руководителе УФСИН Владимировской области Андрее Виноградове; руководителе СУ СКР в Калининградской области Викторе Леденеве; главном инспекторе МВД России Эдуарде Соболе; начальнике Главного управления МЧС по Республике Коми Александре Князеве; руководителе МЧС в Коми Александре Князеве.

Екатерина Брязгунова 

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