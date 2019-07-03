Президент России Владимир Путин дал ряд поручений глава регионов по итогам Прямой линии, сообщает DEITA.RU.

Тему водоснабжения на Прямой линии подняли жители Тюменской области. Жалоба пенсионерки из села Каскара на отсутствие воды возмутила Путина и сподвигла местных чиновников на ударную работу. Президент признал, что миллионы жителей России не имеют доступа к чистой воде, и напомнил, что создана целая программа по обеспечению доступа к чистой воде.

По итогам Прямой линии Путин дал поручение губернаторам всех российских регионов обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, в том числе с использованием технологий водоподготовки, разработанных акционерным обществом «Корпорация «Московский институт теплотехники».

Еще одним поручением губернаторам стало обеспечение жильем медицинских работников. Путин поручил предусмотреть на это деньги в региональных бюджетах. По мнению главы государства, в противном случае специалисты медицинской сферы попросту будут покидать регионы.

В ходе Прямой линии выяснилось, что только в семи регионах страны жизненно важные лекарства закупаются по полному списку. При этом деньги из федерального бюджета выделяются и до регионов доходят. А дальше вдруг выясняется, что вовремя не собрали документы, не провели аукцион, кто-то перед кем-то не отчитался. Президент России поручил обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации.

Доложить об исполнении поручений Путина главы регионов должны к 1 декабря 2019 года, и далее ежегодно.

Дмитрий Санников