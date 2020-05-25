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Путин озвучил новые ограничения для депутатов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает баллотироваться в депутаты гражданам, осужденным за некоторые преступления средней тяжести, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
В документе говорится, что речь идет о гражданах, которые были осуждены за преступления средней тяжести, в том числе мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного и многократное нарушение закона о митингах.
В общей сложности в перечень включены 55 преступлений. Запрет коснется граждан, которые имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость.
Ранее сообщалось, что осужденным гражданам в России предлагают дать право общаться со своими родственниками посредством видеозвонков. Инициаторами предложения стали российские сенаторы.
Соответствующее предложение представлено в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства страны в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Глава комитета Андрей Клишас подчеркнул, что сейчас документ находится в разработке.