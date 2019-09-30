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Путин подарил дачникам налоговые льготы

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19 Август 2019, 19:45

Путин подарил дачникам налоговые льготы

30 Сентябрь 2019, 15:00

Путин

У индивидуальных аграриев России с подачи президента Владимира Путина появились налоговые льготы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Глава страны официально дал согласие на внесение поправок в Налоговый кодекс РФ для соответствия новому закону, разделивших всех дачников дачников на садоводов и огородников, который вступил в силу с первого января текущего года.

Документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно этим данным, поправки в налоговое законодательство позволили «дачным» товариществам не учитывать обязательные «общие» взносы владельцев частных земельных хозяйств при налогообложении в части доходов.  

Напомним, законом о садоводстве и огородничестве оговаривается, что индивидуальные любители «агрофитнеса» обязаны уплачивать в фонд товариществ средства, равные сумме членского взноса, на общие нужны и содержание общественного имущества для всех участников организаций.

Екатерина Цой

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