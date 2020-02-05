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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин поддержал идею о бесплатном втором высшем образовании

Путин

В ходе встречи с общественностью в Череповце Президент России Владимир Путин отметил, что всецело поддерживает идею о бесплатном втором высшем образовании, однако подчеркнул, что этот вопрос упирается в финансы, сообщает DEITA.RU.

Наряду с другими важными вопросами о нехватке кадров и профессиональной подготовке специалистов в области экономики и социальной сферы, на встрече были затронуты вопросы и в сфере образования.

В частности у российского лидера поинтересовались, что он думает по поводу бесплатного второго высшего образования. Владимир Путин отметил, что в этом вопросе он на стороне заинтересованных, однако все упирается в финансовую сторону вопроса и над этим надо серьезно поработать.

Президент также отметил, что возможность получить второе высшее образование позволит вырастить уникальных специалистов, работающих на стыке разных дисциплин, и что наиболее важные открытия делаются именно на междисциплинарной основе. 

"Это вопрос только денег. Но к этому надо идти", - резюмировал Путин.

Также он подчеркнул, что ранее уже рассматривался вопрос о возможности студентам второго и третьего курса переходить на другую дисциплину. По его словам, этого требует быстроменяющийся рынок труда. 

Напомним, что в прошлом году на встрече с выпускниками ВГИК уже поднимался вопрос о возможности получить второе высшее образование на бюджетной основе. Речь тогда шла о специалистах «смыслообразующих профессий», а также режиссеров и сценаристов.

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