Путин поддержал поправку Александра Ролика в Конституцию страны

Во встрече с главой государства приняли участие также сенатор от Приморского края Светлана Горячева и председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.

Владимир Путин подчеркнул, что подготовка поправок «серьёзный вызов, и не только для рабочей группы – для нас всех, поскольку всё-таки мы вместе с вами сейчас работаем над Основным законом».

Он отметил, что чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня.

«Имея в виду важность тех вопросов, которые мы выносим на общероссийское голосование, и важность тех новаций, которые мы вносим в Основной закон, я полагал, что люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения. Для меня важно не то, в каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках к Конституции вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной закон, вот что важно», - подчеркнул в свою очередь Президент.



Также участники рабочей группы смогли доложить главе государства о проделанной работе, о подготовленных поправках, разработанных в том числе и на основании предложений, поступающих из регионов. Таких предложений - уже более 500.





О том, как в Приморье идет обсуждение законопроекта, внесенного в Госдуму Президентом, о специально созданном экспертном совете при краевом парламенте главу страны проинформировал председатель Законодательного Собрания края, член рабочей группы Александр Ролик.

Он также рассказал об одном из выработанных предложений. «Президент не раз подчеркивал, что чиновники и органы власти должны быть ближе к людям, слушать и слышать их. С учётом этого мною было предложено дополнить статью 70 Конституции нормой, в соответствии с которой местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть и другой город, помимо Москвы, определенный федеральным конституционным законом. Это позволит размещать федеральные органы не только в столице, но и в других субъектах Российской Федерации и будет способствовать укреплению связей федеральных чиновников с территориями и проживающими там людьми. Кроме того, повысит, на наш взгляд, роль регионов в выработке важных решений государственного значения, на что Президент обратил внимание в своём Послании», - отметил спикер Законодательного Собрания Приморья.

«Если вы полагаете, что нужно в Конституции закрепить, наверное, можно это тоже сделать. Я ничего против не имею. Смотрите, у нас Конституционный Суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный Суд перенести, именно для того, чтобы рассредоточить центральнее органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится», сказал Владимир Путин.