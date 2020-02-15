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Путин поддержал решение сделать дополнительный выходной
Конкретный день пока не назван
Владимир Путин одобрил идею выделить для голосования по Конституции отдельный день. Он должен быть будним днем, однако, россияне смогут отдохнуть в него, а также выполнить свой гражданский долг, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РБК, заявление Владимир Путин озвучил на встрече с рабочей группой по соответствующему вопросу.
Президент России отметил, что идея сделать рабочий день выходным специально для голосования по правкам в главный документ страны – довольно правильная.
«Только не нужно потом вытаскивать этот выходной из длинных праздничных и выходных дней», - предупредил глава государства.
Конкретный день пока не назван – Путин отметил, что это – компетенция ЦИК – позже он подпишет важный документ.
Ранее Владимир Путин отмечал, что принципиальных и критических изменений в Конституции не будет. Он напомнил, что нынешний вариант документа составлялся в непростое с социальной и экономической точки зрения время, когда вооруженные конфликты проходили даже в столице, а в отдельных точках существовали очаги терроризма.
Однако, глава государства подчеркнул, что нынешний вариант документа пока не исчерпал себя и не требует кардинальных перемен.
Кроме того, президент подчеркнул, что голосование в этом вопросе является необходимым условием для того, чтобы граждане сам могли определить, какие изменения требуются в стране – и нужны ли они.
Напомним, что в рабочей группе участвовали также представители Приморского края. Спикер Заксобрания Александр Ролик высказал свою идею о том, что местом постоянного пребывания органов федеральной власти может быть не только Москва – но и любой другой регион. Это особенно актуально для Дальнего Востока, где существует довольно большой разрыв по часовым поясам, что порой затрудняет оперативную коммуникацию между местными чиновникам и «головными» частями ведомства в Москве. Отмечалось, что Владимир Путин одобрил такую инициативу.