Путин поддержал решение сделать дополнительный выходной

Владимир Путин одобрил идею выделить для голосования по Конституции отдельный день. Он должен быть будним днем, однако, россияне смогут отдохнуть в него, а также выполнить свой гражданский долг, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РБК, заявление Владимир Путин озвучил на встрече с рабочей группой по соответствующему вопросу.

Президент России отметил, что идея сделать рабочий день выходным специально для голосования по правкам в главный документ страны – довольно правильная.

«Только не нужно потом вытаскивать этот выходной из длинных праздничных и выходных дней», - предупредил глава государства.

Конкретный день пока не назван – Путин отметил, что это – компетенция ЦИК – позже он подпишет важный документ.

Ранее Владимир Путин отмечал, что принципиальных и критических изменений в Конституции не будет. Он напомнил, что нынешний вариант документа составлялся в непростое с социальной и экономической точки зрения время, когда вооруженные конфликты проходили даже в столице, а в отдельных точках существовали очаги терроризма.

Однако, глава государства подчеркнул, что нынешний вариант документа пока не исчерпал себя и не требует кардинальных перемен.

Кроме того, президент подчеркнул, что голосование в этом вопросе является необходимым условием для того, чтобы граждане сам могли определить, какие изменения требуются в стране – и нужны ли они.

Напомним, что в рабочей группе участвовали также представители Приморского края. Спикер Заксобрания Александр Ролик высказал свою идею о том, что местом постоянного пребывания органов федеральной власти может быть не только Москва – но и любой другой регион. Это особенно актуально для Дальнего Востока, где существует довольно большой разрыв по часовым поясам, что порой затрудняет оперативную коммуникацию между местными чиновникам и «головными» частями ведомства в Москве. Отмечалось, что Владимир Путин одобрил такую инициативу.