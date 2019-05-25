Президент России Владимир Путин поздравил руководителей государств «черного» континента с Днем Африки, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, африканские государства играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Президент России Владимир Путин поддерживает усилия стран Африки, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности.

По мнению Владимира Путина, саммит Россия–Африка, а также экономический форум, которые пройдут в октябре 2019 года в Сочи, послужат качественному наращиванию этих отношений, позволят наметить новые формы плодотворного взаимодействия.

Дмитрий Санников