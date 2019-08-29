Зарплатами некоторых россиян озаботился глава РФ Владимир Путин, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По словам президента, поднимать зарплату нужно работникам любого территориального органа федеральных ведомств. Он добавил, что разбирательством должен заканчиваться любой случай, когда сотрудник получает зарплату меньше прожиточного минимума.

По словам Путина, работодатели не вправе заплатить сотруднику сумму меньшую, чем МРОТ.

Анастасия Туркова