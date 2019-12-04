Путин поднял пенсии в России

Повышение стоит ожидать с 1 января будущего года, сообщает DEITA.RU.

Страховые пенсии россиян вырастут с нового года. Президент России Владимир Путин подписал бюджет ПФР на 2020-2022 годы. Как следует из документа, в наступающем году страховые пенсии для тех, кто ушел с работы, вырастут.

Так, согласно документу, индексация, обещанная президентов еще в середине 2019 года, произойдет на месяц раньше положенного срока – 1 января. Выплаты вырастут на 6,6%. В среднем по России выплаты составят 16 400 рублей. Гораздо выше будут пенсии у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны: 39 900 и 46 500 соответственно.

Кроме того, в документом, подписанным президентом, предусмотрено индексирование пенсий по гособеспечению. Так, на 7% вырастут выплаты пенсионерам в селах, которые отработали 30 лет. Также вырастет выплата родителям детей-инвалидов, а также их опекунам. Проиндексируют в апреле и суммы по материнскому капиталу.

Елена Миронова