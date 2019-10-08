Путин поднял зарплату себе и Медведеву

В собственный день рождения, 7 октября, российский лидер Владимир Путин увеличил себе заработную плату, сообщает DEITA.RU. Волевым решением, опубликованным на портале правовой информации, Путин поднял себе зарплату на 4,3 процента.

Согласно 481-му указу денежное довольствие увеличивается для того, чтобы обеспечить все необходимые соцгарантии. Повышенную заработную плату президент получит уже за октябрь.

По данным, опубликованным РИА «Новости», доход Владимира Владимировича в минувшем году составил ни много ни мало, а 8,648 миллиона рублей. Если перевести на месячное жалование, то это чуть больше, чем 720 тысяч рублей. 4,3 процента от данной суммы — 30,96 тысячи рублей.

Стоит отметить, что тем же документом была увеличена заработная плата главы правительства Дмитрия Медведева.

Екатерина Брязгунова