Увеличение доходов служителей Фемиды начнётся с октября текущего года, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным официального портала правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому будет поднята зарплата отечественных судей. Действие документа распространится на Конституционный, Верховный, а также федеральные, арбитражные и мировые суды и их главных сотрудников.

Целью увеличения государственного довольствия этих работников названо достижение независимого правосудия. Уже с октября этого года им повысят оклад в 1,043 раза.

Теперь правительству предстоит изыскать деньги в бюджете страны на выплату повышенной зарплаты судьям.

Ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев предпринял попытку объяснить, каким образом можно прожить на небольшой ежемесячный доход, например, около 8 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко