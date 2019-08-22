Тысячи россиян ощутят разницу, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин сделал важное заявление. Глава государства озвучил нововведения в подсчете пенсий.

Теперь, как передает «Интерфакс», в трудовой стаж будут включать и работу за границей. Правда, не во всех странах, а только в тех, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Теперь, если гражданин проработал в Казахстане, Киргизии, Армении или Белоруссии, этот стаж также будет учитываться для начисления пенсий. До этого, в ПФР это время заграничной работы не учитывали.

Елена Миронова