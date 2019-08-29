Российский лидер Владимир Владимирович Путин принял ответственное решение касательно полпредства президента на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.

Глава государства поставил свою подпись под указом о том, что полпредство из города Хабаровска переедет в дальневосточную столицу. И не куда-нибудь на Светланскую, а на Русский остров.

В документе даже указан точный адрес представительства. Оно разместится в десятом доме литера Н на острове Русском во Владивостоке.

Напомним, что в 2018 году столица Дальнего Востока из Хабаровска переехала во Владивосток. Этому поспособствовали многие факторы, в том числе, по мнению экспертов, и губернаторские выборы, которые прошли в этих регионах.

Екатерина Брязгунова